В Петербурге ожидается солнечный день

В пятницу, 13 ноября, петербуржцев порадует солнце. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северо-западной периферии антициклона.

Температура воздуха составит +3…+5 градусов, в Ленобласти +1…+6°. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром в городе возможен туман.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 26 октября, в Северной столице ожидается устойчивая облачная погода с минимальным количеством осадков Температура повысится на 3-4 градуса выше нормы.