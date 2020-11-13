В Петербурге завершается навигация на рукавах Невы

В Петербурге завершается навигация на рукавах Невы
Кантемировский мост в Петербурге. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

С 15 числа перестанут разводить сразу несколько мостов.

В Санкт-Петербурге с 15 ноября завершится навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы. Разводить перестанут Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевские мосты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

При этом разводка других мостов продолжится до 30 ноября. Речь идет о переправах, которые находятся на Неве, Большой и Малой Неве. Отмечается, что разводка мостов после окончания навигационного периода возможно, но в виде исключения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 28 июня открывается навигация по рекам и каналам Петербурга. Корабли вернутся в акваторию Невы, Малой Невы, Большой Невки, Средней Невки, Малой Невки, Мойки, Фонтанки, канала Грибоедова и других водоемов, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербургу.

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