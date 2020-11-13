В Петербурге нашли работающий парк развлечений

Его владельцы решили проигнорировать требования властей и продолжали обслуживать посетителей торгового центра.

Во Фрунзенском районе нашли работающий парк развлечений. Там петербуржцам предлагали сыграть в боулинг, бильярд, также была доступна площадка для катания на роликах. Требования властей проигнорировали в том числе точки общественного питания с баром. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

В отношении владельца парка возбудили административное дело, теперь ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Напоминаем, что функционирование объектов для развлечений и досуга стало невозможным с 9 ноября в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в городе и стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ выявил коронавирусные нарушения в 121 магазине петербургских торговых центров. По результатам проверки нарушители будут привлечены к административной ответственности.