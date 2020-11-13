В Петербурге QR-коды получили более 100 тыс. организаций

В Петербурге QR-коды получили более 100 тыс. организаций
QR-коды. Фото: pixabay

Количество выданных кодов увеличилось в 2,5 раза.

В Санкт-Петербурге за месяц в 2,5 раза увеличилось число полученных QR-кодов. Теперь они есть у 100 тысяч организаций по всему городу. Об этом сообщает пресс-службе администрации Северной столицы.

Губернатор Александр Беглов заявил, что количество выданных кодов выросло на 140,5%. Они означают, что в заведении соблюдаются стандарты безопасной деятельности. Благодаря кодам удается следить за соблюдением мер предосторожности.

Напоминаем, что за полтора месяца специалисты проверили более 42 тысяч учреждений потребительского сектора, чтобы понять, соблюдаются ли там стандарты безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за месяц выявили почти 500 нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

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