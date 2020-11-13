Петербургские проекты в сфере туризма выиграли федеральные гранты

Петербургские проекты в сфере туризма выиграли федеральные гранты
Туризм. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Власти одобрили 15 проектов из 25 представленных.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов рассказал, что сразу 12 проектов от предпринимателей из Северной столицы получат федеральную грантовую поддержку. Ожидается, что благодаря им удастся развить сферу туризма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Часть победивших инициатив касаются разработки полезных IT-решений для путешественников. Другие нацелены на создание интерактивных путеводителей и маршрутов для маломобильных туристов, третьи позволят улучшить инфраструктуру водного туризма, четвертые – позволят внедрить новые перспективные маршруты. На эти проекты власти готовы выделить 40 миллионов рублей. Всего в рамках конкурса на реализацию различных идей потратят 1,2 миллиарда рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург и Архангельск разработают совместные туристические маршруты. Градоначальник напомнил, что сотрудничество Петербурга и Архангельской области в сфере культуры и туризма плодотворно и требует дальнейшего развития.

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