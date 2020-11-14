В Ленобласти запретили ночную работу кафе и ресторанов

Ограничения будут действовать с 16 ноября.

Власти Ленинградской области вводят новые ограничения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительстве.

Кафе и рестораны с 16 ноября будут закрыты по ночам, а именно с 23 часов до шести утра. Заведения будут работать на вынос, а также смогут осуществлять доставку.

«Это ограничение не коснется столовых предприятий и общепита на вокзалах и автозаправочных станциях»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге такое же ограничение действует на протяжении нескольких дней. Владельцев заведений, которые будут нарушать правила, активно штрафуют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов вводит новые ограничения в Петербурге. Дальше может быть хуже.