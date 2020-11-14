В Ленобласти в воскресенье ожидается мокрый снег с дождем

В Ленобласти в воскресенье ожидается мокрый снег с дождем
В регионе пойдет мокрый снег. Фото: pixabay.com

Температура опустится ниже ноля градусов.

В Ленинградской области в воскресенье, 15 ноября, ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

В выходной день ночью температура воздуха опустится до минус четырех градусов. Днем воздух может прогреться до плюс четырех градусов. Ветер разгонится до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

Синоптики отмечают, что непогода задержится на несколько дней. Во вторник к мокрому снегу присоединиться порывистый ветер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге похолодает. В ночь на воскресенье температура опустится до –2 градусов.

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