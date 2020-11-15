Вирусологи развеяли мифы об иммунитете к коронавирусу

Они призывают всех, кто переболел инфекцией, соблюдать меры предосторожности.

Вирусологи рассказали, что существует миф об иммунитете к коронавирусу. Об этом сообщает 360tv.ru. Пациенты, переболевшие инфекцией, перестают соблюдать меры предосторожности, так как убеждены, что им теперь ничего не страшно.

Эксперты отмечают, что защита действительно появляется, но она не вечная. В среднем человеку не о чем беспокоиться около пяти месяцев.

«Еще одно заблуждение: переболел, значит, незаразен. Переболевшие люди без масок — одни из самых опасных распространителей коронавируса»,

— заявил вирусолог.

Для того, чтобы ни о чем не беспокоиться, стоит носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки зафиксировано почти 2 тыс. новых случаев коронавируса.