В Петербург не разрешили завезти ели из Эстонии

В Петербург не разрешили завезти ели из Эстонии
Елки нельзя продавать в Петербурге. Фото: Pixabay

На границе нашли ошибки при оформлении документов.

Сотрудник Россельхзнадзор запретил к ввозу в Санкт-Петербург 745 елей из Эстонии. Он отметил, что в документах была ошибка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Известно, что деревья заказывала местная компания для дальнейшей реализации на территории города.

Отмечается, что неточность обнаружили в фитосанитарном сертификате, из-за которой он теперь недействителен. Документ дает право говорить о качестве и состоянии экспортируемой продукции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы могут остаться без «Губернаторской елки» из-за коронавируса. Отметим, что ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям России отпраздновать Новый год дома. Поэтому шансов на общественные мероприятия становится все меньше.

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