«Яркий след в нашей культуре»: Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Виктюка

«Яркий след в нашей культуре»: Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Виктюка
Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Фото: Instagram @teatrviktuka

В среду, 17 ноября, скончался от тяжелой болезни в больнице известный режиссер Роман Виктюк на 85-м году жизни. Свои слова поддержки выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Парламентарий обратился к родным, близким, друзьям и поклонникам творчества Романа Виктюка.

«Роман Григорьевич Виктюк оставил яркий след в нашей культуре. Его творчество – неповторимое, смелое, новаторское. Поставленные им спектакли всегда пользовались огромной популярностью», – сообщил Александр Беглов.

Кроме этого, парламентарий отметил спектакли Виктюка, которые ставились в Петербурге.

«Он работал во многих городах России и за рубежом. В том числе в Санкт-Петербурге. Гастроли его театра всегда были большим событием и собирали полные залы», – добавил парламентарий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи установили причину смерти режиссера Романа Виктюка.

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