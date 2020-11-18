Владельцы ТЦ просят о вводе новых ограничений из-за пандемии

Владельцы ТЦ просят о вводе новых ограничений из-за пандемии
В ТЦ нужно соблюдать меры предосторожности. Фото: Pixabay

Бизнесмены готовы соблюдать меры, но просят не закрывать торговые центры.

Владельцы торговых центров Санкт-Петербурга и представители ассоциации «Деловая Россия» направили обращение в администрацию города и Роспотребнадзору. В нем они просят не закрывать ТЦ. Об этом пишет Neva.Today.

Так, предприниматели готовы соблюдать все меры предосторожности, лишь бы магазины продолжали работать. Они хотят запретить посещение торговых центров детям младше 14 лет без сопровождения взрослых. Также владельцы ТЦ готовы ограничить число посетителей и следить за распределением потоков людей на входе и выходе. Бизнес согласен установить дополнительные санитайзеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия обвинила россиян в завозе коронавирусной инфекции. По последним данным, в Финляндии число зараженных достигло 19 935 человек, выздоровели 15 300 пациентов, количество смертельных случаев достигло 374.

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