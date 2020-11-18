«Питеравто» довезет пассажиров из Петербурга в Новокузнецк

&#171;Питеравто&#187; довезет пассажиров из Петербурга в Новокузнецк
Пассажиры пожаловались на малое количество автобусов. Фото: скриншот Вконтакте

Автоперевозчик победил в аукционе и получил право на осуществление маршрута.

Петербургский автоперевозчик «Питеравто» стал победителем аукциона и получил возможность довозить пассажиров из Северной столицы в Новокузнецк. Об этом стало известно сегодня, 18 ноября, из социальных сетей компании.

Новость обрадовала россиян, но возникли некоторые проблемы. Из-за пандемии коронавируса завод, производящий автобусы для «Питеравто», не успел справиться с объемом работ. В связи с этим их не хватает на всех желающих и у остановок выстраиваются длинные очереди. В сообществе «Инцидент Новокузнецк» есть видео, на котором запечатлена вереница людей.

«Питеравто» уверяет, что выделил на закупку автобусов полмиллиарда рублей и ожидает их поставки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появятся новые экологичные автобусы на дорогах.

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