Жителей Ленобласти предупредили об усилении ветра

Может увеличиться количество аварий и различных инцидентов, так что гражданам стоит быть осторожнее.

В Ленинградской области 19 ноября ожидается усиление ветра. О шторме сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ветер сможет разогнаться до 20 метров в секунду, а в некоторых районах до 23 метров.

Местных жителей просят быть внимательнее на дорогах и не только. Из-за сильных порывов ветра могут попадать хлипкие конструкции или деревья. Спасатели рекомендуют закрыть окна и убрать легкие вещи с балконов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, когда в Петербурге ждать зимней погоды. В четверг придет похолодание. Столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, в Петербурге выпадет снег.