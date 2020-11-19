В Петербурге родители пожаловались на «крепостной суп» для детей в школе

Родительнице не понравилось качество питания в одной из школ Приморского района. Фото: скриншот видео из "ВКонтакте"

Родительнице не понравилось качество питания в одной из школ Приморского района. Фото: скриншот видео из "ВКонтакте"

В Северной столице мама одного из школьников пожаловалась на качество питания в школе. Детям выдали «крепостной суп» без говядины.

Жалобу женщина опубликовала в группе «Объединение школьных матерей СПб» в социальной сети «ВКонтакте». К посту мама ребенка приложила видео, которое школьник снял в столовой одной из школ Приморского района.

Отмечается, что женщину не удовлетворило, как и ребенка, качество питания. В школьной столовой выдали «крестьянский суп с говядиной», в котором не оказалось мяса. Родительница прозвала такое блюдо – «крепостным».

Кроме этого, свое обращение женщина адресовала комитету образования и Роспотребнадзору с просьбой посмотреть, чем кормят детей в школах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожаловаться на качество питания в петербургских школах можно будет по «горячей линии».