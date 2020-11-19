«Нет оснований»: Смольный не будет выкупать здание ВНИИБ, которому грозит снос

«Нет оснований»: Смольный не будет выкупать здание ВНИИБ, которому грозит снос
Митинг в защиту здания ВНИИБ от сноса. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

В Петербурге власти не увидели оснований для выкупа у собственника здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте.

Такой ответ на свой запрос в Смольный получил депутат Борис Вишневский. В нем сказано, что сам собственник не инициировал передачу здания Санкт-Петербургу, а власти не видят основания для выкупа объекта.

ВНИИБ. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

Простые жители, активисты и депутаты пытаются отвоевать здание ВНИИБ, на месте которого планируют возвести жилую высотку. Здание в стиле сталинского неоклассицизма построили в 1957-м году по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева. В прошлом году Госстройнадзор выдал ФСК «Лидер» разрешение на строительство жилой высотки на месте здания. Сообщалась, что сумма сделки составила полмиллиарда рублей.

Активисты начали собирать подписи против сноса здания и устраивать народные сходы. Градозащитники полагают, что оно должно быть признано объектом культурного наследия. В КГИОП, впрочем, с ними не согласились.

Сход у ВНИИБ. Фото: vk.com/comitetspb

Кроме депутатов петербургского ЗакСа против сноса ВНИИБ выступил и депутат Госдумы Евгений Марченко. Он отметил, что городские власти могли бы выкупить здание под социальные объекты.

Как писала gazeta.spb.ru, пока активисты смогли добиться того, что суд приостановил разрешение на строительство на месте ВНИИБ до тех пор, пока не будет решен окончательно вопрос о внесении его в список памятников. Теперь гражданам предстоит доказать, что здание относится к культурному наследию.

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