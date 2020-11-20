В Петербурге 60 классов учатся дистанционно

В Петербурге 60 классов учатся дистанционно
Большинство школьников продолжают ходить в школу. Фото: pixabay

Дома находятся также воспитанники 17 групп детских садов.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день 60 классов остаются на дистанционно обучение. Что касается детских садов, то по домам отправили 17 групп. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Это значит, что парты покинули 0,3% от общего количества классов в городе.

Причиной для перевода школьников и детсадовцев на удаленку стали болезни – коронавирус и ОРВИ. Отмечается также, что почти 12,5 тысяч юных петербуржцев были переведены на смешанную форму обучения в связи с обращение родителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родители школьников в Петербурге просят Беглова возместить расходы на удаленное обучение. Оказалось, что ежегодно школам города на Неве выделяют примерно 150 тысяч рублей на организацию учебного процесс для каждого ученика.

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