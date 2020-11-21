Из-за гололеда дороги Петербурга засыпают реагентами

Из-за гололеда дороги Петербурга засыпают реагентами
Уборочная техника в Петербурге 21 ноября. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку города. Утром 21 ноября дороги и тротуары в городе обрабатывают реагентами.

Синоптики предупреждали ранее о возможной гололедице на дорогах. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, уборочная техника распределена по всем районам Петербурга. В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов. Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня к зиме готовы более 16 тысяч жилых домов – это 69% жилищного фонда.

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