Из-за гололеда дороги Петербурга засыпают реагентами

В Петербурге уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку города. Утром 21 ноября дороги и тротуары в городе обрабатывают реагентами.

Синоптики предупреждали ранее о возможной гололедице на дорогах. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, уборочная техника распределена по всем районам Петербурга. В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов. Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня к зиме готовы более 16 тысяч жилых домов – это 69% жилищного фонда.