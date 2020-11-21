Петербуржцев предупредили о гололедице

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В субботу, 21 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем температура воздуха прогреется до плюс 1-3 градусов. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 21 ноября выпал небольшой мокрый снег. Днем сильных осадков не ожидается.

Ветер придет северо-западного и западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Вечером подует южный ветер, его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду.

Отметим, что в городе уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку города. Утром 21 ноября дороги и тротуары в городе утром обрабатывают реагентами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.