В Петербурге 22 ноября ожидается мокрый снег и ветер

В воскресенье, 22 ноября, петербуржцев ждет непогода.

МЧС предупреждает, что ожидается сильный ветер и метели. По данным ФГБУ „Северо-Западное УГМС“, 22 ноября будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

Выпадет мокрый снег.

Сегодня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Большую часть дня город будет ощущать влияние небольшого промежуточного антициклона, а ближе к вечеру с запада потянутся облака тёплого атмосферного фронта. Ожидается дождь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице после первого снега, погода подарит жителям города рекордный теплый день в середине ноября. Температура воздуха будет существенно выше нормы. Погода будет формироваться в городе теплым сектором циклонического вихря.