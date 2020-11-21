Около 40% рестораторов лишились бизнеса в России

Около 40% рестораторов лишились бизнеса в России
Ресторанам приходится непросто. Фото: pixabay.com

Заведения общепита продолжают работать, но у многих из них сменились собственники.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что 40% заведений общепита сменили собственников с начала пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что в первую очередь пострадали те предприниматели, которые арендуют помещения и работают в крупных городах.

Он отметил, что рестораны и кафе продолжают работать, но их собственникам пришлось отдать их за долги или взять совладельцев. В некоторых случаях бизнес и вовсе продается. Бухаров убежден, что в маленьких городах немного другая ситуация, так как ресторанов не слишком много и большинство бизнесменов являются владельцами помещений.

«По большому счету, в крупных городах на платежеспособную часть населения достаточное количество ресторанов и, конечно, в этом смысле рынок почистится — уйдут те, кто неправильно выбрал концепцию, локацию и так далее»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не смогут посетить рестораны и кафе в новогоднюю ночь.

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