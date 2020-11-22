В Петербурге ожидаются дожди и мокрый снег

В Петербурге ожидаются дожди и мокрый снег
В городе пройдет небольшой снег с дождем. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В воскресенье, 22 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода с осадками. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На погодную ситуацию будут влиять атмосферный фронт и циклонический вихрь.

«По территории региона пройдёт атмосферный фронт, после чего за погоду Северной столицы будет отвечать тёплый сектор циклонического вихря», — рассказал синоптик.

В Петербурге пройдут дожди, в начале дня — с мокрым снегом. Температура воздуха прогреется до 4-6 градусов тепла. Ветер придет в город с юго-запада, скорость его порывов составит 5-10 метров секунду, иногда он будет разгонятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 748 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с утра в городе пройдет мокрый снег, местами даже метель. Днем город захватят дожди, а сопровождаться все это будет сильным ветром до 20 метров в секунду.

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