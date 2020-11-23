На доме Достоевского появилось его световой портрет

На доме Достоевского появилось его световой портрет
На доме Достоевского появилось необычное граффити. Фото: Google Maps

Граффити украшает здание, в котором проживал великий писатель.

В Центральном районе на доме, в котором жил писатель Федор Достоевский, появилось световое граффити. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Его световое изображение в историческом центре города появилось по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова. Реализацией занимались Комитета по градостроительству и архитектуре и «Ленсвет». Автором идеи стали представители общественного движения «Петербург – город перемен».

Подобные граффити появятся и на других здания городе. Темы собираются выбирать самые разные – не хотят обходить стороной современных художников. Отмечается, что такой подход поможет сохранить фасады и при этом сделать их интереснее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мариинском дворце обсудили вопрос граффити.

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александр беглов граффити федор достоевский


 

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