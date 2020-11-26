В Петербурге коронавирус может уничтожить 1 тыс. ресторанов

Точки питания могут закрыться, так как они не справляются с проблемами из-за пандемии коронавируса.

В Санкт-Петербурге на данный момент работают 5,2 тысячи ресторанов и кафе. Около тысячи из них могут закрыться в ближайшее время из-за пандемии коронавируса, считают исследователи. Об этом сообщает АБН. Отмечается, что с января 2020 года уже были закрыты 480 заведений и количество разорившихся бизнесменов будет увеличиваться.

Эксперты добавляют, что сильнее всего пострадали демократичные заведения, среди которых столовые, стрит-фуд-кафе и прочие подобные точки общественного питания. Напоминаем, что в Северной столице закрыли все кафе и рестораны, которые работают в торговых центрах. Эту меру ввели, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге благодаря мерам поддержки бизнеса сохранилось 10 тыс. рабочих мест.