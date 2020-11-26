В Москве продлили меры из-за коронавируса до середины января

Количество зараженных растет с каждым днем, так что власти не намерены ослаблять меры.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продлевают все меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. Они будут действовать до 15 января, о чем пишут РИА Новости.

Отмечается, что количество зараженных растет, несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, а также увеличилось число госпитализаций.

«Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано»,

— отметил Собянин.

Таким образом, в столице сохраняется режим домашней самоизоляции для жителей из групп риска. 30% сотрудников компаний останутся на «удаленке», работать с ограничениями будут бары, рестораны, кафе и клубы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Совфеде не исключили введение новых ограничений в Москве и Петербурге.