Дрозденко заявил о недопустимости изменений правил по завершению долгостроев в одностороннем порядке

Дрозденко заявил о недопустимости изменений правил по завершению долгостроев в одностороннем порядке
Регион не готов выделить такую сумму на достройку проблемых домов. Фото: pixabay.com

Он отметил, что нужно соблюдать «правила игры» по достройке проблемых объектов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал просьбу Фонда защиты прав дольщиков о выделении шести миллиардов рублей на достройку проблемных новостроек. Об этом пишет Online47.

Он отметил, что нельзя менять правила по завершению долгостроев в одностороннем порядке. Дрозденко убежден, что необходимо соблюдать «правила игры», которые были оговорены заранее. Политик добавил, что у региона нет возможности увеличить расходную часть бюджета сразу на шесть миллиардов рублей. Дрозденко готов к диалогу и поиску компромисса. Он допускает, что можно было бы привлечь средства из федерального бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приступили к завершению проблемных долгостроев ГК «Норманн».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр дрозденко долгострой финансирование


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каждый второй петербуржец начал работать до совершеннолетия
Тотальной дистанционки нет: комитету по образованию приходится успокаивать ...
Петербург полностью готов к отопительному сезону
Петербуржец получил три года колонии из-за угнанного автомобиля
Дрозденко заявил о недопустимости изменений правил по завершению ...
Дрозденко призвал граждан не заниматься самолечением коронавируса
«За вклад в развитие города»: ЗакС наградил уволенного из-за коррупции ...
Tele2 первой обеспечила связь на станции метро «Дунайская»