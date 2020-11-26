Дрозденко заявил о недопустимости изменений правил по завершению долгостроев в одностороннем порядке

Он отметил, что нужно соблюдать «правила игры» по достройке проблемых объектов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал просьбу Фонда защиты прав дольщиков о выделении шести миллиардов рублей на достройку проблемных новостроек. Об этом пишет Online47.

Он отметил, что нельзя менять правила по завершению долгостроев в одностороннем порядке. Дрозденко убежден, что необходимо соблюдать «правила игры», которые были оговорены заранее. Политик добавил, что у региона нет возможности увеличить расходную часть бюджета сразу на шесть миллиардов рублей. Дрозденко готов к диалогу и поиску компромисса. Он допускает, что можно было бы привлечь средства из федерального бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приступили к завершению проблемных долгостроев ГК «Норманн».