В Петербурге обсудили межевание территории в Выборгском районе

Общественные слушания продлятся до середины февраля 2021 года. Фото: pixabay.com

Общественные слушания продлятся до середины февраля 2021 года. Фото: pixabay.com

Согласно документации, утвержденной в 2014 году, там должны построить ледовый дворец.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 ноября, стартовали общественные обсуждения проектов планировки и проектов межевания территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В том числе будет рассмотрена документация по внесению изменений в проект планировки межевания территории в Выборгском районе. Ее утвердили в 2014 году. Речь идет о территории, ограниченной проспектом Тореза, Дрезденской улице, межквартальным проездом, Манчестерской улице и проспектов Энгельса.

Планировалось, что там появится ледовый дворец, объекты инженерной и транспортной инфраструктур. Обсуждения продлятся до 15 февраля 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волхове построят ледовый дворец.