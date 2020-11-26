Петербуржцев предупредили о необходимости соблюдения мер предосторожности

Петербуржцев предупредили о необходимости соблюдения мер предосторожности
Бизнес будут штрафовать. Фото: pixabay.com

Те, кто не соблюдают действующие ограничения, должны быть готовы к штрафам.

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о необходимости соблюдения мер предосторожности. Бизнесмены, которые не соблюдают действующие ограничения, должны быть готовы к запрету деятельности или крупным штрафам – от полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, в торговых центрах закрыли все точки общественного питания. Кафе и рестораны должны закрываться в 23 часа и открываться только в 6 утра. На данный момент около сотни заведений не исполнили требование о запрете работать ночью, а сотрудники не носят маски и перчатки. В отношении недобросовестных бизнесменов и их работников возбудили административные дела.

Работу прекратили детские комнаты и объекты для развлечения и досуга в торговых центрах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России не будут ужесточать ограничения из-за пандемии коронавируса.

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