Санкт-Петербург получил «Оскар туристской отрасли»

Северной столице удалось обойти множество других крупных городов.

Сегодня, 27 ноября, стало известно о победе Санкт-Петербурга в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление» премии World Travel Awards 2020. Награждение прошло в онлайн-формате, о чем сообщили в пресс-службе администрации города.

Северной столице удалось обойти 14 популярных туристических городов, среди которых Париж, Лондон, Рим и другие. Эту престижную премию еще называют «Оскаром туристской отрасли». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил всех, кто отдал свой голос за город.

«В прошлом году наш город посетили более десяти миллионов туристов со всего мира и из разных регионов России. В этом году мы были готовы принять еще больше гостей»,

– сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что праздник ушел в онлайн: туристы в Петербурге останутся без Нового года.