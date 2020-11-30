В Петербурге установят дополнительные требования к региональным инвестиционным проектам

Законопроект рекомендовали принять в первом чтении.

Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству на заседании, которого состоялось сегодня, 30 ноября, одобрила инициативу городского правительство о региональных инвестиционных проектах. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа Санкт-Петербурга. Отмечается, что депутатам посоветовали принять проект в первом чтении.

Губернатор города Александр Беглов предложил установить дополнительные требования к РИП, а также придумать, как стимулировать участников проекта, и многие другие идеи для реализации. Так, для участников РИП хотят установить налоговые льготы до 2029 года.

Ожидается, что благодаря этому удастся простимулировать инвесторов к созданию новых производств и расширить действующие предприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты ЗакСа Петербурга рассмотрят новые законопроекты о поддержке инвестиционной деятельности.