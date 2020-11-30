В Петербурге не будут перекрывать Двинскую улицу и Канонерский тоннель

В Петербурге не будут перекрывать Двинскую улицу и Канонерский тоннель
Съемки фильма не состоятся. Фото: Гугл Карты

Там должны были снимать фильм «Бег улиток».

В Санкт-Петербурге в начале декабря должны были снимать фильм «Бег улиток». В связи с этим планировалось ограничить движение на Двинской улице и по Канонерскому тоннелю. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

1 и 2 декабря киносъемки не состоятся, поэтому движение по участкам дорог будет осуществляться в штатном режиме. Непонятно, что стало причиной отмены съемок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проверят ночные клубы, которые должны были закрыться из-за ограничений. Власти накажут недобросовестных предпринимателей, не желающих соблюдать меры предосторожности.

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