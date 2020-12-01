Осень в Петербурге стала самой теплой за последние 86 лет

Прошедшая осень в Северной столице побила рекордные температурные значения осенних месяцев 1934 года и 1967 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус.

Он написал в своем Facebook-аккаунте, что минувшая осень 2020 года в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодными условиями.

Леус отметил, что средняя температура воздуха в сентябре-ноябре 2020 года составила 9,1 градуса тепла, что на 3,4 градуса выше привычных для осени температур и на 0,7 градусов выше, чем в 1934 и 1976 году, когда были зафиксированы осенние рекорды по теплу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев зимой. Самым холодным месяцем в текущем сезоне станет январь. При этом его показатели будут близки к норме.