Осень в Петербурге стала самой теплой за последние 86 лет

Осень в Петербурге стала самой теплой за последние 86 лет
Осень в Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Прошедшая осень в Северной столице побила рекордные температурные значения осенних месяцев 1934 года и 1967 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус.

Он написал в своем Facebook-аккаунте, что минувшая осень 2020 года в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодными условиями.

Леус отметил, что средняя температура воздуха в сентябре-ноябре 2020 года составила 9,1 градуса тепла, что на 3,4 градуса выше привычных для осени температур и на 0,7 градусов выше, чем в 1934 и 1976 году, когда были зафиксированы осенние рекорды по теплу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев зимой. Самым холодным месяцем в текущем сезоне станет январь. При этом его показатели будут близки к норме.

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