Петербург и Кудрово свяжет электричка

Пассажир сможет добраться на электричке из Кудрово в Петербург за 20 минут. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пассажир сможет добраться на электричке из Кудрово в Петербург за 20 минут. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

К середине 2021 года между Петербургом и областным городом Кудрово могут запустить электричку. Создание маршрута обсудили во вторник, 1 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, совещание по запуску железнодорожного маршрута между Петербургом и Кудрово провели представители регионального комитета по транспорту, Октябрьской железной дороги и муниципальные власти.

Предполагается, что пригородный электропоезд будет ходить по маршруту Кудрово — «Ладожская» — «Волковская» и обратно. Власти обещают, что проект реализуют уже к середине следующего года.

Места для строительства платформ уже выбраны. На текущем этапе прорабатывается вариант пуска девяти пар электричек в сутки. Пассажир сможет добраться из Кудрово в Петербург за 20 минут, а стоимость билета будет сравнима с проездом на автобусе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проектирование метро «Кудрово» не отменили, но над станцией нависли и другие угрозы.