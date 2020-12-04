Один рейс вылетает из Пулково с задержкой в пятницу

В петербургском аэропорту Пулково задержали один внутренний рейс. Все остальные вылетят из Северной столицы по расписанию.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. Согласно информации с онлайн-табло воздушной гавани, сегодня был задержан рейс до Нового Уренгоя. Пассажирам пришлось ждать вылета своего самолета авиакомпании «Ямал» лишние полтора часа: они должны были подняться в небо в 03:20, но взлетели лишь в 04:50.

Причины, по которым был задержан рейс, не указываются. Судя по электронному табло, других задержек сегодня не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажир пытался улететь из Пулково с $90 тыс. в чемодане. Произошедшее может обернуться для пассажира штрафом, либо ограничением свободы на четыре года.