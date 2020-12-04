Оттепели и облачность ждут петербуржцев в пятницу

Жителей Северной столицы ждет небольшое потепление в эту пятницу, 4 декабря. В целом погода будет облачной, но без осадков.

Соответствующим прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус на своей странице в Facebook. По его данным, на сегодняшнюю погоду повлияет атмосферный фронт, который надвигается на Петербург с запада. Будет облачно, но существенных осадков на данный момент не прогнозируется.

При этом синоптик отмечает, что температура воздуха будет расти и к вечеру город ждут оттепели. В течение дня погода в Петербурге будет колебаться от -1 до +1 градуса тепла. В Ленобласти немного прохладнее: от -4 до +1 градуса тепла.

Ветер подует с юго-востока, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление особо не изменится и составит 767 мм рт.ст., что выше нормы.

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