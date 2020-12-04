Утром в пятницу Петербург стоит в 4-балльных пробках

Жители Петербурга проводят утро пятницы, 4 декабря, в пробках, которые сервис «Яндекс.Карты» оценивает на 4 балла.

Согласно данным сервиса на 8 утра, сегодня утром на дорогах Петербурга произошло довольно много автомобильных аварий, которые создают дорожные заторы. На пробки также влияют множественные ограничения движения.

Самые серьезные пробки по традиции собрались на выездах из пригородов. Большая загруженность дорог наблюдается в Невском районе города: там стоят внутреннее кольцо КАД перед съездом на Софийскую улицу, а также Народная улица, Дальневосточный проспект, Октябрьская улица, Володарский мост.

В Кировском районе встало кольцо на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек. В центре города пробки у Московского и Балтийского вокзалов, на Вознесенском проспекте у набережной Фонтанки. Много машин собралось и у Финляндского вокзала.

На севере города пробки собрались в районе Кушелевки, у станции «Черная речка» и на Светлановской площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ рассказала о новых ограничениях на дорогах в Петербурге с 4 декабря.