Новым главой Курортного района стал Александр Забайкин

Новым главой Курортного района стал Александр Забайкин
Ранее Забайкин работал зампредом Комитета по делам ЗАГС. Фото: Baltphoto

Администрация Курортного района Петербурга сменила главу. Должность занял экс-заместитель начальника аппарата губернатора Петербурга.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. Как сообщили в Смольном, должность государственной гражданской службы Петербурга главы администрации Курортного района занял Александр Забайкин. Он занял пост главы района с 4 декабря. Соответствующее распоряжение подписал городской губернатор Александр Беглов.

Ранее Забайкин работал зампредом Комитета по делам ЗАГС, а после был исполняющим обязанности главы этого ведомства. В 2020 году занимал должность заместителя начальника аппарата губернатора Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новым главой Военно-медицинской академии Петербурга стал Евгений Крюков.

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