В Ленобласти в воскресенье пойдет снег

Температура опустится до минус трех градусов.

В Ленинградской области в воскресенье, 6 декабря, ожидается облачная погода. Синоптики отмечают, что в некоторых районах может пойти снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться: столбик термометра может опуститься до минус трех градусов, а в какой-то момент подняться до двух градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер, гуляющий по региону, порой разгонится до 11 метров в секунду. Атмосферное давление может повышаться. Спасатели отмечают, что на дорогах будет скользко, так что стоит быть внимательнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам зимой. По его прогнозу, зима будет теплой, и аномальные температуры воздуха в 1-3 градуса будут наблюдаться в каждом месяце.