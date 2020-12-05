Инспекторы МЧС провели петербургские магазины пиротехники

Инспекторы нашли несколько нарушений в магазинах, где продают пиротехнику. Фото: ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

Инспекторы нашли несколько нарушений в магазинах, где продают пиротехнику. Фото: ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

Они отмечают, что обнаружили ряд обнаружений.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 декабря, инспекторы МЧС отправились проверять магазины пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в первую очередь осмотрели магазины во Фрунзенском района.

Так как многие массовые мероприятия, которые обычно проходят на Новый год, в 2020 году отменили, горожане готовятся устраивать свои собственные. Они в том числе покупают пиротехнику, чтобы запускать салюты. Важно, чтобы соблюдались все меры предосторожности, так как есть вероятность увеличение количества различных инцидентов.

«К сожалению, несмотря на все усилия надзорных органов, по-прежнему, находятся безответственные люди, пренебрегающие правилами, как личной безопасности, так и подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей»

— прокомментировали в пресс-службе.

Инспекторов интересовало, в каких условиях продают пиротехнику и есть ли у магазинов соответствующие документы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосновом Бору отменили новогодний салют.