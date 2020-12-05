Михайловская военная академия в свой юбилей вывела к Неве пушки

Военных заметили на набережной реки Невы, рядом с площадью Ленина. Фото: vk.com/spb_today

Военных заметили на набережной реки Невы, рядом с площадью Ленина. Фото: vk.com/spb_today

Днем в субботу, 5 декабря, петербуржцы заметили на набережной Невы передвигающих пушки военных. Как оказалось, в этот день Михайловская военная артиллерийская академия отмечает 200-летний юбилей.

«Какой-то перформанс на набережной, напротив Финляндского вокзала», — пишут жители Северной столицы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, в Михайловской военной академии прошел праздник, в ходе которого отличившихся сотрудников наградили медалями и орденами. После был праздничный концерт, а также торжественное открытие бюстов основателю Академии — фельдцейхмейстеру Михаилу Романову и главному маршалу артиллерии Николаю Воронову.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больница Святого Великомученика Георгия отмечает 150-летие.