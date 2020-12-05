«Лахта Центр» загорелся оранжевыми огнями в честь волонтеров

Подсветка "Лахта Центра" в Международный день добровольца. Фото: Instagram

Подсветка "Лахта Центра" в Международный день добровольца. Фото: Instagram

В субботу, 5 декабря, отмечается Международный день добровольца. В 2020 году весь мир, столкнувшись с коронавирусной пандемией, ощутил всю важность и ценность волонтерского движения.

В знак благодарности волонтерам и всем неравнодушным «Лахта Центр» на час включил подсветку — башня и многофункциональное здание загорелись желто-оранжевыми огнями.

«Этот год стал серьезным экзаменом на социальную сплоченность. Когда обстоятельства разъединяли, добрые дела помогали нам стать ближе друг другу», — говорится в сообщении «Лахта Центра» в Instagram.

Световые инсталляции также могли наблюдать жители Москвы — в Парке Горького, на ВДНХ и Новом Арбате.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Лахта Центр» стал первым российским лауреатом мировой премии в области высотной архитектуры.