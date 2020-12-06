В петербургских больницах начнут делать экспресс-тесты на коронавирус

В петербургских больницах начнут делать экспресс-тесты на коронавирус
Результаты тестов будут известны быстрее. Фото: pixabay.com

Результаты будут известны в течение 20 минут.

В больницах Санкт-Петербурга с 7 декабря начнут проводить экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Теперь горожане смогут узнать, есть ли у них инфекция, всего за 20 минут. На закупку реагентов власти выделили 80 миллионов рублей.

«С начала новой рабочей недели скорая помощь и городские стационары, не перепрофилированные под коронавирусную инфекцию, начнут применять экспресс-тесты для выявления COVID-19 «,

— написал Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что количество зараженных, которым требуется госпитализация, постепенно снижается. Лисовец надеется на плато, но пока не уверен, что есть основания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат рассказала, как обманывают россиян, заболевших COVID-19.

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