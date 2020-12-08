Новый корпус родильного дома №9 в Петербурге открывается 14 декабря

Новый корпус родильного дома №9 в Петербурге открывается 14 декабря
Новый корпус родильного дома примет первых пациентов 14 декабря. Фото: unsplash.com

В Московском районе Петербурга построили новый корпус родильного дома №9. Медучреждение готовится принять первых пациентов с понедельника, 14 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева. Новое пятиэтажное здание роддома рассчитано на 215 мест. Ежедневно роддом сможет принимать до 50 женщин. Предполагается, что в будущем число мест увеличат до 250.

В пресс-службе отметили, что в новом роддоме откроется первый в городе психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном. Также обсуждается возможность создания на базе медучреждения городского перинатального центра.

Роддом №9 на улице Орджоникидзе, 47 открылся в декабре 1983 года. Строительство нового корпуса на территории роддома началось еще в 2013 году. В 2018 году по поручению губернатора были выделены дополнительные средства на модернизацию строящегося корпуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный выбрал подрядчика для строительства нового корпуса онкоцентра в Песочном.

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