Смольный предложил общепиту варианты работы в новогодние праздники

Ресторатором рассказали, как они могут работать в условиях праздничных ограничений.
Власти Санкт-Петербурга перечислили общепиту четыре варианта работы в новогодние праздники. Об этом сообщает АБН.
Вице-губернатор города Евгений Елин рассказал, рестораны могут присоединиться к ярмаркам, одна из них должна пройти на Манежной площади. Во-вторых, никто не запрещает установить уличную мебель на улице – прям как в летний сезон.
Не исключена разносная торговля: блюда могут продавать с рук, лотка, из корзин и тележек. Также рестораны могут договориться с владельцами частной территории, например, отелей, и организовать там точку продажи. При этом должны соблюдаться все меры предосторожности.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи выявили в центре Петербурга три бара, нарушивших COVID-ограничения.