Смольный предложил общепиту варианты работы в новогодние праздники

Рестораны борются за снятие ограничений, но им предложили альтернативу. Фото: pixabay.com

Рестораны борются за снятие ограничений, но им предложили альтернативу. Фото: pixabay.com

Ресторатором рассказали, как они могут работать в условиях праздничных ограничений.

Власти Санкт-Петербурга перечислили общепиту четыре варианта работы в новогодние праздники. Об этом сообщает АБН.

Вице-губернатор города Евгений Елин рассказал, рестораны могут присоединиться к ярмаркам, одна из них должна пройти на Манежной площади. Во-вторых, никто не запрещает установить уличную мебель на улице – прям как в летний сезон.

Не исключена разносная торговля: блюда могут продавать с рук, лотка, из корзин и тележек. Также рестораны могут договориться с владельцами частной территории, например, отелей, и организовать там точку продажи. При этом должны соблюдаться все меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи выявили в центре Петербурга три бара, нарушивших COVID-ограничения.