ЗакС пока не планирует вводить дополнительные меры поддержки бизнеса

ЗакС пока не планирует вводить дополнительные меры поддержки бизнеса
В Петербурге верят в улучшение эпидемиологической обстановки. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты надеются, что ситуация не будет ухудшаться.

Сегодня, 9 декабря, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Депутаты предложили и дальше помогать предпринимателям, которые оказались в непростом положении из-за введенных в городе ограничений. Будут продлены меры, введенные на данный момент – всего три пакета. На эти цели выделят 8,5 миллиардов рублей.

Отмечается, что пока не планируется ввод дополнительных мер поддержки, так как это бы значило, что власти не верят в улучшение ситуации. Пакет антикризисных мер вызвал множество вопросов и будет дорабатываться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский ЗакС рассмотрит пакет антикризисных мер поддержки бизнеса.

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