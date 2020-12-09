ЗакС пока не планирует вводить дополнительные меры поддержки бизнеса

Депутаты надеются, что ситуация не будет ухудшаться.

Сегодня, 9 декабря, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Депутаты предложили и дальше помогать предпринимателям, которые оказались в непростом положении из-за введенных в городе ограничений. Будут продлены меры, введенные на данный момент – всего три пакета. На эти цели выделят 8,5 миллиардов рублей.

Отмечается, что пока не планируется ввод дополнительных мер поддержки, так как это бы значило, что власти не верят в улучшение ситуации. Пакет антикризисных мер вызвал множество вопросов и будет дорабатываться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский ЗакС рассмотрит пакет антикризисных мер поддержки бизнеса.