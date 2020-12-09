Петербуржцам напомнили о закрытии театров, музеев и клубов во время новогодних праздников

Учреждения культуры тем временем призвали откорректировать планы и афиши.

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 10 января запретили работу театральных, концертных и музейных организаций. Об этом сегодня, 9 декабря, напомнили в комитете по культуре и отметили, что культурным учреждениям необходимо откорректировать репертуарные планы и афиши.

Также в ведомстве отметили, что гражданам перед покупкой билетов на массовые мероприятия стоит ознакомиться с перечнем согласованных мероприятий, который размещен на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.

Напоминаем, что власти Петербурге призвали россиян не ездить в Санкт-Петербург на новогодние праздники, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известный петербургский ресторатор считает, что Смольный и бизнесмены могут найти компромисс.