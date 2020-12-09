Шесть станций петербургского метро будут работать дольше обычного

Подземка переходит на зимний график работы.

Петербургский метрополитен перешел на зимний график работы – теперь шесть станций работают дольше обычного. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса важно соблюдение дистанции. Поэтому, несмотря на уменьшение пассажиропотока, количество составов остается практически неизменным. Интервал движения поездов в «часы пик» составляет в среднем 2,5 минуты, а в остальное время – 3,5 минуты. В каждом вагоне едут около 112 человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пассажиров в метро стало меньше, так как город реже посещают туристы, некоторые граждане перешли на удаленную работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть готова начать вакцинацию от COVID-19. Прививочные пункты расположены в Ленинградской областной клинической больнице, а также Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах.