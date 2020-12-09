Бездомные в Петербурге смогут получать детские пособия

В Петербурге проживают 110 детей без определенного места жительства. Фото: Pixabay

В Петербурге проживают 110 детей без определенного места жительства. Фото: Pixabay

Петербургские депутаты одобрили инициативу о социальных пособиях на ребенка от трех до семи лет для родителей, у которых нет определенного места жительства.

Законопроект был одобрен в первом чтении в ходе заседания Законодательного Собрания в среду, 9 декабря.

На детские выплаты может рассчитывать семья, в которой среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в Петербурга. В настоящее время он составляет 11 тыс. 465 рублей для взрослых, на детей – 11 тыс. 176 рублей.

Размер социального пособия на детей в 2020 году составляет 5588 рублей. Отметим, что в Петербурге проживают 110 детей без определенного места жительства, чей возраст соответствует критериям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ночлежка» организовала сбор новогодних подарков для бездомных в Петербурге.