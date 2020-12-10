В Петербурге раскрыто убийство мигранта, совершенное в 2016 году

В Петербурге раскрыто убийство мигранта, совершенное в 2016 году
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве гражданина Таджикистана, совершенном в 2016 году. Выяснилось, что он уже отбывает наказание в Ростовской области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, преступление произошло 21 декабря 2016 года у дома 143 по проспекту Обуховской Обороны. Был убит 31-летний уроженец Таджикистана. Он проживал в Петербурге без регистрации.

Подозреваемый является ровесником жертвы из Дагестана. Два года назад он был осужден и отбывает наказание в колонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратился мужчина с заявлением об убийстве пенсионерке. Он сообщил, что накануне, 3 декабря, 16-летний подросток убил свою бабушку.

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