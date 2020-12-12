Под Гатчиной насмерть сбили велосипедистку

В Гатчинском районе Ленобласти сбили велосипедистку.

Авария случилась около семи вечера 11 декабря на 6 км автодороге «Пустошка-Вырица».

Как стало известно gazeta.spb.ru, 33-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Volvo FH-440 с полуприцепом, на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта сбил велосипедиста.

В результате ДТП 67-летняя женщина-велосипедист скончалась на месте происшествия. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция организовала проверку по факту аварии на трассе «Кола», в которой погибли два человека. Также есть раненые, в том числе трехлетний ребенок.