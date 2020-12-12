Снегоплавильные пункты в Петербурге работают круглосуточно

Беглов отметил, что будут открываться новые пункты, если понадобится.

В Санкт-Петербурге этой ночью, 12 декабря, выпал снег. Улицы убирали 900 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что весь снег свозят в снегоплавильные пункты на Рыбинской, Октябрьской набережной и других местах. Всего их в городе 18 штук. Отмечается, что пункты работают круглосуточно. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в случае усиления снегопадов будут открыты новые пункты.

Напоминаем, что в Северной столице планируют развивать систему снегоплавильных пунктов. В ближайшее время хотят открыть три площадки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что убирать дороги Петербурга от снега выехали машины с реагентами.